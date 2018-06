Tiongkok Siapkan Dana Dukung Sektor Strategis Terus Berkembang

Beijing: Perencana ekonomi utama Tiongkok telah menandatangani kerja sama dengan China Construction Bank untuk menyiapkan dana investasi di sektor-sektor strategis yang sedang berkembang. Langkah itu sejalan dengan upaya Pemerintah Tiongkok yang terus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di masa-masa yang akan datang.



Mengutip Xinhua, Kamis, 14 Juni 2018, selain dana pembangunan tingkat nasional, kedua pihak juga membentuk pendanaan yang mendasari untuk menarik modal swasta. Target dana diperkirakan sekitar 300 miliar yuan (USD46,85 miliar), menurut pernyataan Komisi Pembangunan dan Penelitian Nasional atau National Development and Research Commission (NDRC).

Uang itu akan diinvestasikan dalam sektor-sektor seperti teknologi informasi canggih, peralatan canggih, bahan baru, dan kendaraan energi baru untuk mendukung proyek-proyek besar, serta mengembangkan kelompok industri dari sektor-sektor yang baru berkembang.







Tiongkok memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai tambah di sektor-sektor strategis yang sedang berkembang dalam Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 15 persen pada 2020 dan memelihara lima sektor pilar baru masing-masing dengan nilai 10 triliun yuan dalam skala pasar.



Sebelumnya, Tiongkok mengecam adanya ancaman baru dari Gedung Putih terkait perdagangan dan memperingatkan bahwa pihaknya siap untuk melawan jika Washington sedang mencari perang perdagangan. Tidak ditampik, pernyataan dan langkah Presiden AS Donald Trump terkait perdagangan kembali memanaskan hubungan AS dan Tiongkok.



Dalam nada perubahan yang tak terduga, AS menyatakan pihaknya masih memegang ancaman mengenakan tarif pada USD50 miliar impor dari Tiongkok kecuali Beijing membahas masalah pencurian kekayaan intelektual Amerika. Washington juga akan terus menekan pembatasan investasi oleh perusahaan Tiongkok di AS.









(ABD)