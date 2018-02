Januari 2017, AS Cetak 200 Ribu Lowongan Pekerjaan

Washington: Penciptaan lapangan kerja AS meningkat pada bulan Januari. Perekonomian terbesar di dunia menambahkan 200 ribu lowongan pekerjaan pada bulan Januari. Capaian ini lebih dari yang diperkirakan sebelumnya yang sebesar 180 ribu lowongan.



Dikutip dari Channel News Asia, Minggu, 4 Februari 2018, kenaikan ini didorong oleh kenaikan sektor konstruksi, ritel, restoran dan perawatan kesehatan. Kontraktor perdagangan khusus mendorong penciptaan lapangan kerja di sektor konstruksi, yang menambah 36 ribu posisi baru, sementara restoran dan bar menambahkan 31 ribu pekerjaan baru. Petugas kesehatan juga membengkak untuk bulan ini, menambahkan 21 ribu posisi baru.

Adanya revisi data lapangan pekerjaan pada bulan November dan Desember dengan penciptaan 24 ribu lapangan pekerjaan menghasilkan rata-rata pekerjaan selama tiga bulan terakhir tahun ini menjadi 192.000, mengalahkan rata-rata 2017 per bulan 181 ribu pekerjaan.



Presiden AS Donald Trump berjanji untuk menciptakan 25 juta pekerjaan baru lebih dari satu dekade, atau lebih dari 200 ribu pekerjaan per bulan. Namun, angka Departemen Tenaga Kerja menunjukkan bahwa ada tambahaan 2,17 juta pekerjaan pada 2017 atau dibawah capaian 2016 yang saat itu berhasil menciptakan 2,34 juta pekerjaan baru.



Pengangguran



Sementara itu, tingkat pengangguran tetap 4,1 persen selama empat bulan berturut-turut. Upah per jam terus meningkat untuk bulan ini karena pasar tenaga kerja tetap ketat dengan kenaikan upah selama setahun yang lebih besar dari capaian selama sembilan tahun. Data-data ini Itu diprediksi akan memperkuat Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga acuan pada bulan Maret, seperti yang diharapkan secara luas.



Upah per jam naik 0,3 persen dari bulan sebelumnya menjadi USD 26,74 per jam, menempatkan pekerja membayar 2,9 persen dibandingkan bulan Januari tahun lalu, kenaikan 12 bulan terbesar sejak Juni 2009. Pada periode yang sama indeks harga konsumen naik 2,1 persen, disesuaikan secara musiman. Kenaikan upah diperkirakan akan memberi tekanan lebih pada harga.





