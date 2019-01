Yuan Tiongkok Libas Dolar AS

Beijing: Sistem Perdagangan Valuta Asing China mengungkapkan kurs tengah nilai tukar mata uang Tiongkok renminbi atau yuan menguat 115 basis poin menjadi 6,8402 terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada Selasa.



Mengutip Antara, Selasa, 8 Januari 2019, di pasar spot valuta asing Tiongkok, yuan diperbolehkan untuk naik atau turun dua persen dari tingkat paritas tengahnya setiap hari perdagangan. Kurs tengah yuan terhadap USD didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar uang antarbank pada setiap hari kerja.

Di sisi lain, mata uang Jepang, yen terus menguat, kurs (nilai tukar) USD berpindah tangan di zona paruh atas 108 yen dalam transaksi awal di Tokyo pada Selasa, sebagian besar sejalan dengan levelnya di New York semalam.



Disebutkan ketika pasar dibuka, USD dikutip pada 108,64-65 yen dibandingkan dengan 108,65-75 yen di New York dan 108,18-20 yen di Tokyo pada Senin pukul 17.00 waktu setempat. Sementara euro diambil di 1,1479-1479 dolar dan 124,71-72 yen terhadap 1,1470-1480 dolar dan 124,68-78 yen di New York, serta 1,1436-1438 dolar dan 123,72-76 yen.



Sedangkan kurs USD memperpanjang pelemahan pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Kondisi itu lantaran investor mata uang berspekulasi bahwa kenaikan suku bunga akan melambat tahun ini setelah pernyataan dovish ketua Federal Reserve AS minggu lalu.



Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, turun 0,54 persen menjadi 95,6675 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1478 dari USD1,1398 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2769 dari USD1,2740 pada sesi sebelumnya.



Dolar Australia naik menjadi USD0,7142 dibandingkan dengan USD0,7116. Dolar AS dibeli 108,60 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 108,52 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9794 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9864 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3296 dolar Kanada dari 1,3394 dolar Kanada.





(ABD)