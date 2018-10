Harga Minyak Amerika Serikat Menanjak

Houston: Persediaan minyak mentah Amerika Serikat (AS) meningkat dalam pekan yang berakhir di 19 Oktober, Administrasi Informasi Energi (EIA) AS mengatakan dalam sebuah laporan. Menurut Laporan Status Minyak Mingguan, persediaan minyak mentah komersial AS, tidak termasuk di Cadangan Minyak Strategis, meningkat 6,3 juta barel selama minggu lalu.



Mengutip Xinhua, Kamis, 25 Oktober 2018, pada 422,8 juta barel, persediaan minyak mentah AS mencapai sekitar dua persen di atas rata-rata lima tahun untuk sepanjang tahun ini. Pada pekan sebelumnya yang berakhir 12 Oktober, EIA melaporkan penumpukan besar sebesar 6,5 juta barel, yang menyebabkan kekhawatiran pada sisi permintaan.

Menurut laporan EIA, input kilang minyak mentah AS rata-rata 16,3 juta barel per hari selama minggu lalu, yaitu 48 ribu barel per hari kurang dari rata-rata minggu sebelumnya. Kilang beroperasi pada 89,2 persen dari kapasitas operable mereka minggu lalu.







Produksi bensin menurun minggu lalu, rata-rata 10 juta barel per hari. Produksi bahan bakar distilat meningkat minggu lalu, rata-rata 5 juta barel per hari. Impor minyak mentah AS rata-rata 7,7 juta barel per hari pekan lalu, naik sebesar 63 ribj barel per hari dari minggu sebelumnya.



Selama empat minggu terakhir, impor minyak mentah rata-rata sekitar 7,7 juta barel per hari, 0,7 persen lebih dari periode empat minggu yang sama tahun lalu. Ekspor minyak mentah AS rata-rata mencapai 2,2 juta barel per hari pekan lalu, naik 398 ribu barel per hari dari minggu sebelumnya.



West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember naik USD0,39 menjadi menetap di USD66,82 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara harga minyak Brent untuk pengiriman Desember turun lebih lanjut USD0,27 menjadi USD76,17 per barel.









