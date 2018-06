USD Terus Perkasa Didukung Data Ekonomi

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) terus menguat terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Penguatan terjadi lantaran investor mempertimbangkan sejumlah data ekonomi.



Mengutip Antara, Kamis, 28 Juni 2018, pada akhir perdagangan New York, euro jatuh menjadi USD1,1557 dari USD1,1647 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3129 dari USD1,3227 di sesi sebelumnya. Dolar Australia merosot ke USD0,7353 dari USD0,7391.

Sedangkan USD dibeli 110,20 yen Jepang, lebih tinggi dari 110,08 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD meningkat menjadi 0,9969 franc Swiss dari 0,9912 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3311 dolar Kanada dari 1,3308 dolar Kanada.



Pesanan baru AS untuk barang-barang tahan lama yang diproduksi pada Mei turun sebanyak USD1,4 miliar atau 0,6 persen menjadi sebesar USD248,8 miliar, sejalan dengan perkiraan pasar, Departemen Perdagangan AS mengumumkan.







Sementara itu, Indeks Penjualan Pending Home atau rumah yang pengurusannya belum selesai di AS turun 0,5 persen menjadi 105,9 pada Mei dari 106,4 pada April, National Association of Realtors. Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,64 persen menjadi 95,278 pada akhir perdagangan.



Badan Informasi Energi (EIA) AS mengatakan dalam laporan mingguannya bahwa stok minyak mentah AS turun 9,9 juta barel pekan lalu yang menandai penurunan mingguan terbesar sepanjang tahun ini. Sementara itu, stok bensin naik 1,2 juta barel selama seminggu dan stok distilat tidak berubah selama seminggu, menurut EIA.



"Total produksi minyak mentah domestik AS mencapai 10,9 juta barel per hari pekan lalu, tidak berubah dari minggu sebelumnya," kata EIA.



Sehari sebelumnya, harga minyak melonjak di tengah laporan bahwa Departemen Luar Negeri AS mengatakan akan mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk memotong semua impor minyak dari Iran hingga nol pada November.









(ABD)