USD Jatuh Akibat Ketegangan Geopolitik

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) melemah pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Hal itu lantaran USD tertekan akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Presiden AS Donald Trump men-tweet pada Rabu pagi dengan mengatakan bahwa Rusia harus bersiap-siap untuk serangan rudal terhadap Suriah.



Mengutip Antara, Kamis, 12 April 2018, indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun sebanyak 0,02 persen menjadi 89,569 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,2365 dari USD1,2358 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,4176 dari USD1,4181 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7757 dari USD0,7766.







Sedangkan USD dibeli 106,91 yen Jepang, lebih rendah dari 107,19 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9580 franc Swiss dari 0,9567 franc Swiss, dan jatuh menjadi 1,2578 dolar Kanada dari 1,2592 dolar Kanada.



Para analis mengatakan tweet Presiden AS Donald Trump meningkatkan selera pasar terhadap aset-aset safe haven. Greenback turun lebih dari 0,4 persen terhadap yen Jepang, mata uang safe haven tradisional. Di sisi ekonomi, harga konsumen AS turun untuk pertama kalinya dalam 10 bulan pada Maret.



Indeks Harga Konsumen (CPI) untuk Semua Konsumen Perkotaan turun 0,1 persen di Maret pada basis disesuaikan secara musiman setelah naik 0,2 persen pada Februari, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan. Indeks untuk semua item dikurangi makanan dan energi meningkat 2,1 persen pada Maret secara tahunan, sejalan dengan ekspektasi pasar.









(ABD)