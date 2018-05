Ketegangan Perdagangan Buat S&P 500 dan Nasdaq Tertekan

New York: S&P 500 dan Nasdaq ditutup lebih rendah atau tertekan pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Hal itu terjadi lantaran ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok memberikan beban terhadap sentimen investor meski kedua negara sedang melanjutkan negosiasi perdagangan.



Indeks secara luas turun 0,3 persen menjadi 2,712.97 dengan ketertinggalan saham di energi dan keuangan. Komposit Nasdaq turun 0,4 persen menjadi 7.354,34. Rata-rata industri Dow Jones melawan tren negatif, menutup tepat di atas garis datar di 24.715,09 karena saham Boeing dan Caterpillar masing-masing naik 2,1 persen dan 1,3 persen.

"Semua berita yang kita dapatkan dalam perdagangan adalah tambahan, sayangnya. Kecuali kamu ada di kamar, sulit untuk merasakan bagaimana negosiasi ini berlangsung," kata Kepala Strategi Pasar B Riley FBR Art Hogan, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 19 Mei 2018.



Adapun dua ekonomi terbesar di dunia sedang memulai putaran kedua pembicaraan perdagangan. Namun Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dia meragukan perundingan akan berhasil. Kemudian, berbagai laporan muncul yang mengatakan Tiongkok akan menawarkan potongan surplus perdagangan sebesar USD200 miliar kepada AS.







Akan tetapi, laporan itu dengan cepat dibantah oleh Juru Bicara Kementerian Tiongkok pada Jumat. "Desas-desus ini tidak benar. Ini saya bisa konfirmasi kepada Anda. Seperti yang saya pahami, konsultasi yang relevan sedang berlangsung dan mereka konstruktif," kata juru bicara.



Ketegangan antara AS dan Tiongkok telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir karena kedua negara saling memukul dengan tarif yang menargetkan beberapa ekspor mereka. Kondisi ini tidak menampik bisa memunculkan perang dagang yang memberikan efek negatif terhadap perdagangan dunia.



"Apakah itu masalah? Ya. Bagaimana cara Anda berdagang? Kami tidak yakin," kata CIO Bryn Mawr Trust Ernie Cecilia, seraya meyakini bahwa ia masih konstruktif di pasar saham karena pendapatan dan pertumbuhan ekonomi tetap solid.



Indeks utama membukukan sedikit kerugian mingguan. Indeks Dow Jones dan S&P 500, keduanya turun sebanyak 0,5 persen untuk minggu ini, sementara Nasdaq mundur 0,7 persen. Pergerakan yang lebih rendah minggu ini terjadi setelah rata-rata melonjak lebih dari dua persen pada pekan lalu.









(ABD)