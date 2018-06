Wall Street Ditutup Bervariasi

New York: Bursa saham Wall Street diperdagangkan bervariasi pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB) karena investor mencerna sekumpulan berita perusahaan dan data ekonomi. Di sisi lain, perselisihan perang dagang masih memberikan beban terhadap pergerakan pasar saham Amerika Serikat (AS).



Mengutip Xinhua, Kamis, 21 Juni 2018, indeks Dow Jones Industrial Average turun 42,41 poin atau 0,17 persen menjadi 24.657,80. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 4,73 poin atau 0,17 persen menjadi 2.767,32. Indeks Nasdaq Composite naik 55,93 poin atau 0,72 persen menjadi 7.781,51.

Keuntungan dari Nasdaq Composite terutama dikontribusikan oleh Facebook dan Netflix dengan kedua saham meningkat lebih dari dua persen pada penutupan pasar. Kemajuan S&P 500 didukung oleh reli saham teknologi, sementara indeks Dow Jones terus berjuang untuk menguat.







Saham Walgreens Boots Alliance meningkat 5,25 persen setelah Indeks Dow Jones S&P mengumumkan akan menggantikan General Electric pada indeks saham unggulan. Sementara itu, General Electric diperdagangkan 0,54 persen lebih rendah pada Rabu.



Saham Winnebago Industries Inc dan Actuant Corporation masing-masing melonjak sebanyak 14,87 persen dan 11,95 persen. Kondisi tersebut terjadi setelah kedua perusahaan melaporkan laba kuartalan lebih baik dari perkiraan pada Rabu.



Salah satu sisi ekonomi, total penjualan rumah yang ada menurun 0,4 persen ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman di 5,43 juta pada Mei dibandingkan dengan 5,45 juta yang direvisi ke bawah pada April. Itu adalah penurunan penjualan langsung kedua berturut-turut, menurut angka terbaru dari National Association of Realtors AS.









(ABD)