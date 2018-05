Harga Minyak Dunia Bergerak Turun

New York: Harga minyak dunia turun pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB) di New York Mercantile Exchange dan London ICE Futures. Penurunan itu terjadi karena dolar Amerika Serikat (USD) terus menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya dan persediaan minyak Amerika Serikat meningkat pada pekan lalu.



Mengutip Antara, Rabu, 2 Mei 2018, patokan Amerika Serikat, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI), untuk pengiriman Juni harganya susut USD1,32 menjadi menetap pada USD67,25 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent, harganya untuk pengiriman Juli berkurang USD1,56 menjadi ditutup pada USD73,13 per barel.

USD mendapat dukungan pada Selasa 1 Mei, setelah data inflasi AS baru-baru ini meningkatkan spekulasi pasar untuk lebih banyak kenaikan suku bunga tahun ini. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,66 persen menjadi 92,451 pada akhir perdagangan.







Penguatan dolar AS membuat harga minyak berada di bawah tekanan, membuat minyak yang dihargakan dalam dolar AS kurang menarik atau lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya. Sementara itu, pasar juga mendapat dukungan di tengah kekhawatiran tentang kesepakatan nuklir Iran.



Pemerintahan Presiden Donald Trump menyatakan akan menarik Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir bulan depan, jika tidak dapat mencapai kesepakatan dengan mitra Eropa untuk memperketat persyaratan perjanjian.



Para analis mengatakan penerapan kembali sanksi terhadap Iran, produsen terbesar ketiga di Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), bisa berkontribusi terhadap pengetatan persediaan minyak global.









(ABD)