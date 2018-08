Dolar AS Rebound di Tengah Data Ekonomi

New York: Indeks dolar Amerika Serikat (USD) meningkat kembali terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena investor mencerna rilis data ekonomi. Bahkan, rilis data Produk Domestik Bruto (PDB) juga memberikan efek terhadap gerak USD.



Mengutip Xinhua, Jumat, 31 Agustus 2018, indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama naik sebanyak 0,13 persen ke 94,73 di akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1664 dari USD1,1698 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3012 dari USD1,3020 di sesi sebelumnya.

Sementara itu, dolar Australia merosot ke USD0,7256 dibandingkan dengan USD0,7299. Sedangkan USD membeli 111,04 yen Jepang, lebih rendah dari 111,69 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD meningkat menjadi 0,9694 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9713 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2990 dolar Kanada dari 1,2917 dolar Kanada.



Pendapatan pribadi AS meningkat USD54,8 miliar atau 0,3 persen pada Juli, sejalan dengan konsensus pasar, Departemen Perdagangan AS melaporkan. Pada Juli, penghasilan pribadi sekali pakai AS meningkat sebanyak USD52,5 miliar atau 0,3 persen dan belanja konsumsi pribadi meningkat USD49,3 miliar atau 0,4 persen.



Sementara itu, dalam pekan yang berakhir 25 Agustus, angka untuk klaim awal yang disesuaikan secara musiman adalah 213.000, meningkat sebanyak 3.000 dibandingkan dengan tingkat tidak direvisi pekan sebelumnya sebesar 210.000, kata Departemen Tenaga Kerja AS.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average menurun 137,65 poin atau 0,53 persen menjadi 25.986,92. Sedangkan S&P 500 jatuh sebanyak 12,91 poin atau 0,44 persen menjadi 2.901,13. Indeks Nasdaq Composite turun 21,32 poin atau 0,26 persen menjadi 8.088,36.



Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Meksiko telah mencapai pakta perdagangan bilateral awal yang akan menggantikan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) dan bahwa Kanada harus bergabung dengan kesepakatan atau menghadapi tarif terhadap industri manufaktur mobil Kanada.









(ABD)