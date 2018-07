USD Tertekan Setelah Data Ekonomi Mengecewakan

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) melemah terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Tekanan terhadap USD terjadi karena data penjualan rumah baru yang keluar dari negara tersebut mengecewakan.



Mengutip Antara, Kamis, 26 Juli 2018, pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD1,1699 dari USD1,1683 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,3172 dari USD1,3138 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7437 dari USD0,7415.

Sementara itu, USD dibeli 110,83 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 111,22 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9924 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9941 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3049 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3160 dolar Kanada.







Penjualan rumah baru keluarga tunggal di AS pada Juni 2018 mencapai 631 ribu unit, pada tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman, gagal memenuhi perkiraan pasar dan mencapai tingkat terendah dalam delapan bulan, Departemen Perdagangan AS mengumumkan.



Ini adalah 5,3 persen di bawah tingkat revisi Mei sebanyak 666 ribu unit, tetapi 2,4 persen di atas perkiraan Juni 2017 sebanyak 616 ribu unit. Harga jual median rumah baru yang terjual pada Juni 2018 adalah USD302.100, sementara harga jual rata-rata adalah USD363.300.



Sementara itu, investor juga terus mengawasi pertemuan antara AS dan Uni Eropa di Washington, ketika Jean-Claude Juncker dari Uni Eropa dijadwalkan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump pada Rabu sore waktu setempat. Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,25 persen menjadi 94,377 pada akhir perdagangan.









(ABD)