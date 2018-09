New York: Harga minyak dunia naik lagi pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), karena kekhawatiran pasokan global yang lebih ketat menyusul sanksi-sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap ekspor minyak Iran. Di sisi lain, negara anggota OPEC terus berupaya mengangkat harga minyak.



Mengutip Antara, Rabu, 26 September 2018, minyak mentah Brent melonjak ke tertinggi empat tahun, setelah Presiden AS Donald Trump kembali mendesak OPEC untuk meningkatkan produksi minyak mentahnya.

Dalam pidato di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Trump menegaskan kembali seruannya kepada Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) untuk memproduksi lebih banyak minyak dan menghentikan kenaikan harga.







Patokan global minyak mentah Brent untuk pengiriman November bertambah USD0,67 menjadi ditutup pada USD81,87 per barel di London ICE Futures Exchange. Sedangkan West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November naik USD0,20 menjadi USD72,28 per barel di New York Mercantile Exchange, mendekati tingkat tertinggi sejak pertengahan Juli.



Sebelumnya, harga minyak telah melonjak karena kekhawatiran tentang pasokan global setelah sanksi-sanksi AS terhadap ekspor minyak Iran berlaku 4 November. Brent mencapai USD82,55 per barel, tertinggi sejak 10 November 2014.



"Sulit untuk percaya bahwa Saudi tidak akan menjawab seruan (Trump) cepat atau lambat, terutama jika harga lebih tinggi. Dia (Trump) akan terus menerus menekan mereka," kata John Kilduff, mitra di Again Capital di New York.



Kelompok OPEC, yang mencakup Rusia, Oman dan Kazakhstan, bertemu akhir pekan lalu, untuk membahas kemungkinan peningkatan produksi minyak mentah, tetapi kelompok itu tidak terburu-buru untuk melakukannya.









