USD Terhempas ke Zona Merah

New York: Dolar Amerika Serikat (USD) melemah terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Kondisi itu terjadi karena investor mengurangi taruhan mereka pada greenback menjelang kesaksian pertama Ketua Federal Reserve Jerome Powell di hadapan Kongres.



Mengutip Antara, Selasa, 17 Juli 2018, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1713 dari USD1,1678 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,3231 dari USD1,3228 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7418 dari USD0,7414.

Sementara itu, USD dibeli 112,31 yen Jepang, lebih tinggi dari 112,30 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Sedangkan USD turun menjadi 0,9968 franc Swiss dibandingkan dengan 1,0021 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3141 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3162 dolar Kanada.



Ketua Federal Reserve Jerome Powell diperkirakan akan menyampaikan kesaksian setengah tahunannya tentang ekonomi dan kebijakan moneter di hadapan Komite Perbankan Senat AS pada Selasa waktu setempat.



Para analis mengatakan Powell kemungkinan akan mengulangi pengetatan kebijakan moneter bank sentral secara bertahap, tetapi setiap pernyataan hati-hati pada perdagangan dapat memicu selera pasar untuk mengambil risiko lagi.



Di sisi ekonomi, penjualan ritel AS mencapai USD506,8 miliar pada Juni, meningkat 0,5 persen dari bulan sebelumnya, dan 6,6 persen di atas Juni 2017, Departemen Perdagangan melaporkan. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,25 persen menjadi 94,512 pada akhir perdagangan.



Sementara itu, persediaan bisnis AS naik 0,4 persen pada Mei, menurut laporan terbaru dari Departemen Perdagangan. Penjualan melonjak 1,4 persen dalam bulan tersebut, sementara rasio persediaan terhadap penjualan turun menjadi 1,34 dari 1,35.









(ABD)