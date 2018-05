Pembatalan Pertemuan Trump-Kim Munculkan Risiko Perekonomian

New York: Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mengungkapkan gejolak geopolitik dan kepastian kebijakan bergabung untuk membuat bisnis lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Hal itu lantaran keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang membatalkan pertemuannya dengan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un di Singapura, 12 Juni 2018.



"Ketidakpastian memiliki kontribusinya sendiri. Kalau begitu kita sebenarnya harus mencari tahu apa kebijakannya nanti. Jika kebijakan itu berubah dengan cara-cara tertentu, maka bisnis bisa maju," kata Bostic, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 26 Mei 2018.

Pasar bereaksi negatif terhadap berita tersebut dengan indeks Dow Jones turun sekitar 200 poin dan imbal hasil obligasi pemerintah turun secara substansial juga. Dalam sebuah surat kepada Kim Jung-un, Trump mengatakan, retorika baru-baru ini dari Korea Utara membuat pertemuan puncak tidak mungkin terjadi di titik ini.



Trump juga mengumumkan kemungkinan tarif baru untuk kendaraan impor ke AS. Keputusan itu diambil oleh Trump meski Menteri Keuangan (Menkeu) AS Steve Mnuchin pada awal pekan ini mengatakan perang dagang dengan Tiongkok telah dihindari, setidaknya untuk saat ini.







"Anda berada di persimpangan jalan dan ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan. Apa yang saya dengar dari bisnis adalah kita akan menunggu dan kita akan melihat apa yang terjadi, dan saya pikir itu akan mengimbangi sebagian dari dampaknya," kata Bostic.



Pada hal lain, Bostic berpikir the Fed semakin dekat dengan akhir siklus kenaikan suku bunga. Tingkat netral yang disebut, lanjutnya, mungkin sekitar 2,25 persen menjadi 2,75 persen yang akan menyiratkan tiga hingga lima peningkatan lagi dalam suku bunga acuan the Fed.



Komentar itu muncul sehari setelah Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), di mana Bostic adalah anggota voting, merilis risalah dari pertemuan awal bulan ini yang mengindikasikan para pejabat merasa nyaman dengan membiarkan inflasi berjalan sedikit panas untuk waktu yang singkat seiring pertumbuhan ekonomi.



"Bagi saya, saya pikir kita bisa netral dan kita membiarkan ekonomi bekerja," pungkas Bostic.









(ABD)