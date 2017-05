Harapan Perpanjangan Pemangkasan Produksi Dorong Minyak Dunia Naik

Metrotvnews.com, New York: Harga minyak dunia ditutup sedikit lebih tinggi pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena pernyataan dari produsen-produsen utama menunjukkan mereka sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang kesepakatan pemangkasan produksi minyak mentah hingga tahun depan.



Mengutip Antara, Selasa 9 Mei 2017, Menteri Perminyakan Arab Saudi Khalid Al-Falih mengatakan pada Senin 8 Mei bahwa dia yakin kesepakatan pemotongan produksi akan diperpanjang hingga ke paruh kedua tahun ini, dan mungkin hingga tahun depan juga, menurut laporan media.

Sementara itu, Rusia juga siap untuk mendukung perluasan kesepakatan pengurangan produksi minyak melampaui 2017, kata kementerian energi negara itu dalam sebuah pernyataannya Senin 8 Mei 2017. Tentu dukungan itu dengan harapan harga minyak dunia bisa terus menguat.Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen non-OPEC berencana membuat keputusan tentang apakah akan memperpanjang kesepakatan pemotongan produksi pada pertemuan berikutnya di Wina pada 25 Mei.Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni, mengalami kenaikan sebanyak USD0,21 menjadi menetap di posisi sebesar USD46,43 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Juli, mengalami kenaikan sebanyak USD0,24 menjadi ditutup pada posisi sebesar USD49,34 per barel di London ICE Futures Exchange.(ABD)