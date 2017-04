Emas Dunia Turun Akibat Aksi Ambil Untung

Metrotvnews.com, Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir lebih rendah pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), akibat aksi ambil untung setelah logam mulia berusaha untuk membuat technical bounce.



Mengutip Antara, Selasa 11 April 2017, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Juni mengalami penurunan sebanyak USD3,4 atau 0,27 persen menjadi menetap di posisi sebesar USD1.253,90 per ounce.

Setelah beberapa hari naik di tengah kekhawatiran geopolitik, logam mulia jatuh karena technical bounce gagal membawa emas lebih tinggi. Analis percaya bahwa ini adalah kemunduran sementara bagi logam mulia, karena kekhawatiran geopolitik terus mempengaruhi pasar.Emas diletakkan di bawah tekanan, karena Dow Jones Industrial Average AS naik 18,68 poin atau 0,09 persen pada pukul 18.05 GMT. Analis mencatat bahwa ketika ekuitas membukukan kerugian, logam mulia biasanya naik, karena investor mencari tempat yang aman, sementara ketika ekuitas AS membukukan keuntungan maka logam mulia biasanya turun.Indeks dolar AS turun 0,19 persen menjadi 101,04 pada pukul 19.00 GMT. Indeks adalah ukuran dari dolar terhadap sekeranjang mata uang utama. Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS turun maka emas berjangka akan naik karena emas yang diukur dengan dolar AS menjadi lebih murah bagi investor.Sebuah laporan yang dirilis oleh Federal Reserve AS menunjukkan Indeks Kondisi Pasar Tenaga Kerja menurun ke tingkat 0,4 dari tingkat direvisi sebelumnya 1,5, angka yang merupakan hasil dari komposit eksperimental 19 komponen. Para analis mencatat bahwa tidak ada ekspektasi untuk ukuran ini karena eksperimental.Para pedagang juga sedang menunggu laporan Lowongan Kerja dan Perputaran Tenaga Kerja pada Selasa, impor dan ekspor pada Rabu, klaim pengangguran mingguan dan indeks harga produsen pada Kamis, indeks harga konsumen akhir dan laporan penjualan ritel pada Jumat.Perak untuk pengiriman Mei turun 23,6 sen atau 1,30 persen menjadi ditutup pada posisi sebesar USD17,915 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli turun USD22,6 atau 2,35 persen menjadi ditutup pada USD940 per ounce.(ABD)