Trump Lakukan Pertemuan dengan Sejumlah Kepala Eksekutif

Metrotvnews.com, Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan bertemu dengan sekitar 20 kepala eksekutif. Pertemuan itu untuk mendapatkan dukungan terkait program infrastruktur sekitar USD1 triliun, reformasi pajak, dan prioritas administrasi lainnya.



Mengutip Reuters, Rabu 12 April 2017, Juru Bicara Gedung Putih Sean Spicer mengatakan, rencananya Trump akan bertemu dengan beberapa kepala eksekutif dari General Motors Co (GM.N), International Business Machines Corp (IBM.N), dan Wal-Mart Stores Inc (WMT.N). Pertemuan itu diharapkan berjalan dengan baik.

Presiden AS Donald Trump (REUTERS/Mike Segar)

Trump telah berjanji menggelontorkan dana sebesar USD1 triliun untuk ditempatkan di investasi infrastruktur swasta dan publik guna memperbaiki jembatan, meningkatkan jaringan listrik dan internet broadband, memodernisasi bandara dan berpotensi membangun kembali rumah sakit untuk veteran.Hampir tiga bulan setelah pelantikannya, Trump akan mencari sejumlah saran dan dana dari sektor swasta untuk program pembangunan nasional. Trump juga ingin merampingkan sistem pajak penghasilan, memotong peraturan federal, mengurangi pajak penghasilan badan, dan menambahkan pajak baru untuk perusahaan."Dia juga akan menyimpan atau memindahkan produksi ke Amerika Serikat. Trump telah memegang berbagai sesi dengan para CEO sejak menjabat," kata Spicer.Para pemimpin bisnis dari berbagai sektor juga akan bertemu dalam kelompok kecil dengan Menteri Transportasi AS Elaine Chao, Kepala Badan Perlindungan Lingkungan AS Scott Pruitt, Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross, Sekretaris Pendidikan AS Betsy DeVos, dan Direktur Anggaran Gedung Putih AS Mick Mulvaney.(ABD)