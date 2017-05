Pertumbuhan Ekonomi Qatar Pulih Seiring Kenaikan Minyak Dunia

Metrotvnews.com, Jakarta: QNB Group dalam laporan Qatar Economic Insight per April 2017 mengkaji perkembangan terakhir dan prospek ekonomi Qatar yang meningkat seiring dengan pulihnya harga minyak dunia. Adapun sejumlah pihak terus berupaya agar harga minyak dunia terus mengalami penguatan di masa-masa yang akan datang.



Produk Domestik Bruto (PDB) riil diperkirakan akan meningkat menjadi 2,6 persen pada 2017 dan 3,6 persen pada 2018 sebelum melambat menjadi 2,7 persen pada 2019 didorong oleh sektor non-hidrokarbon karena harga minyak yang lebih tinggi mengurangi likuiditas dan kendala fiskal dan meningkatkan pendapatan.



Berdasarkan keterangan tertulis QNB Group, yang diterima di Jakarta, Kamis 11 Mei 2017, di sektor hidrokarbon, penurunan akibat alam pada ladang minyak terjadi pada 2017 akan lebih dari penurunan pada 2018-2019 diawali oleh produksi gas dari Barzan dan investasi pada sektor minyak.



Harga minyak diperkirakan akan pulih saat pasar mulai bergeser dari kelebihan pasokan ke permintaan yang berlebih pada 2017, namun harga akan ditutup oleh biaya yang ditentukan AS, rata-rata USD55 per barel pada 2017, lalu sebesar USD58 per barel pada 2018, dan USD60 per barel pada 2019.





Inflasi diperkirakan akan melambat ke angka 0,9 persen di 2017 karena turunnya sewa, kemudian meningkat menjadi 3,3 persen di 2018 dengan diperkenalkannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebelum mereda menjadi 2,5 persen di 2019.Harga komoditas internasional cenderung melewati harga domestik. Oleh karena itu, harga komoditas yang lebih rendah pada 2016 diperkirakan masih akan menekan inflasi pada 2017, namun harga yang lebih tinggi tahun ini seharusnya akan mendorong inflasi lebih tinggi pada 2018.Defisit anggaran pemerintah diperkirakan akan turun menjadi 1,5 persen pada 2017 sebelum beralih ke surplus 1,0 persen dan 2,3 persen pada 2018-2019 saat pemulihan pendapatan hidrokarbon dan konsolidasi pengeluaran saat ini.Pemerintah telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan modal belanja selama tiga tahun ke depan, terutama pada proyek-proyek yang berkaitan dengan Piala Dunia mendatang, transportasi, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.(ABD)