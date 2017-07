Indeks Nasdaq Bergerak Naik

Metrotvnews.com, New York: Indeks saham patokan S&P 500 dan Dow Jones ditutup turun tipis akibat rugi yang diderita perusahaan kesehatan Johnson & Johnson. Sebaliknya indeks Nasdaq mencapai rekor tertinggi terdorong laporan positif kinerja sektor teknologi.



"Sektor teknologi sejauh ini adalah sektor penggerak utama selama tahun ini," kata John Augustine dari Huntington Bank, Columbus, Ohio, seperti dikutip dari Antara, Selasa 25 Juli 2017.

Indeks Dow Jones Industrial terpangkas 39,26 poin menjadi 21.540,81 poin, sedangkan indeks S&P 500 tertekan 1,3 poin atau 0,05 persen pada 2.471,24 poin. Sebaliknya indeks Nasdaq naik 5,71 poin atau 0,25 persen pada 6.403,47 poin.Investor sedang dalam posisi wait and see menjelang keluarnya pernyataan dari bank sentral Federal Reserve mengenai jalan ke depan kenaikan suku bunga,Sebelumnya, Presiden Federal Reserve Bank Minneapolis Neel Kashkari mengaku merasa sulit untuk percaya bahwa ekonomi Amerika Serikat (AS) dalam bahaya atau terlalu panas saat pertumbuhan upah sangat rendah. Dalam hal ini, tetap ada optimisme terhadap laju perekonomian AS.Pengangguran AS berada pada 4,4 persen, di bawah perkiraan sebagian besar ekonom yang konsisten dengan pekerjaan penuh, dan merupakan satu titik data pembuat kebijakan Fed mengutip ketika mereka menjelaskan mengapa mereka menaikkan suku bunga, yang telah ditentang Kashkari."Tidak boleh terlalu buruk untuk menemukan pekerja," kata Kashkari, seraya menambahkan bahwa sementara dia menyadari ada faktor yang menyulitkan seperti kebutuhan akan keterampilan tertentu, ketika bisnis benar-benar membutuhkan pekerja dan mereka akan menaikkan upah.(ABD)