Wall Street Menguat Akibat Investor Cerna Data Ekonomi

New York: Bursa Wall Street berakhir lebih tinggi dalam sebuah pekan yang dipersingkat oleh liburan pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Kondisi itu terjadi karena investor mencerna data ekonomi terbaru. Tidak ditampik, sejumlah sentimen biasanya memberikan pengaruh terhadap pergerakan Wall Street.



Mengutip Xinhua, Kamis, 28 Desember 2017, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 28,09 poin atau 0,11 persen menjadi 24.774,30. Sedangkan S&P 500 meningkat 2,12 poin atau 0,08 persen menjadi 2.682,62. Indeks Nasdaq Composite naik 3.09 poin atau 0,04 persen menjadi 6.939,34.

Di sisi ekonomi, Indeks Keyakinan Konsumen Dewan Konferensi Amerika Serikat (AS) menurun pada Desember, mengikuti perbaikan sederhana di November. Indeks sekarang berada di 122,1, turun dari 128,6 di November.



Indeks penjualan rumah tertunda, indikator berwawasan ke depan berdasarkan kontrak, naik 0,2 persen menjadi 109,5 pada November dari 109,3 di Oktober, menurut National Association of Realtors. Dengan kenaikan bulan lalu yang moderat, indeks tersebut tetap pada pembacaan tertingginya sejak Juni, dan sekarang 0,8 persen di atas setahun yang lalu.



Indeks Dow Jones dan S&P 500 membukukan kenaikan minggu kelima berturut-turut pekan lalu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat menandatangani sebuah undang-undang pemotongan pajak sebesar USD1,5 triliun menjadi undang-undang.



Tagihan pajak, penulisan ulang undang-undang perpajakan AS sejak 1986, akan memotong tingkat pajak penghasilan badan menjadi 21 persen dari tingkat pendapatan individual dan 35 persen saat ini. Adapun kebijakan ini nantinya memberikan pengaruh terhadap pergerakan ekonomi dan gerak di Wall Street.









(ABD)