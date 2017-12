Harga Minyak Dunia Naik Usai Persediaan AS Turun

New York: Harga minyak dunia naik pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) karena data resmi menunjukkan stok minyak mentah Amerika Serikat (AS) menurun pada minggu lalu. Negara anggota OPEC dan bukan anggota OPEC terus berupaya meningkatkan kembali harga minyak dunia sekarang ini.



Mengutip Xinhua, Jumat, 29 Desember 2017, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari menambahkan 20 sen untuk menetap di USD59,84 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Februari naik 28 sen menjadi ditutup pada USD66,72 per barel di London ICE Futures Exchange.

Administrasi Informasi Energi mengatakan dalam sebuah laporan mingguan bahwa persediaan minyak mentah turun sebesar 4,6 juta barel karena kilang menaikkan output dalam minggu ke 22 Desember, dibandingkan dengan ekspektasi analis untuk penurunan 4,0 juta barel.



Sedangkan harga minyak juga didukung karena USD jatuh terhadap mata uang utama lainnya pada Kamis, karena USD yang lebih lemah membuat komoditas dengan harga USD lebih menarik bagi pembeli yang memiliki mata uang lainnya.



Di sisi lain, bursa Wall Street berakhir sedikit lebih tinggi pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), dengan catatan mendekati rekor indeks Dow Jones karena perdagangan tetap tipis dalam minggu yang dipersingkat oleh liburan.



Indeks Indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 63,21 poin atau 0,26 persen menjadi 24.837,51. Sedangkan S&P 500 naik 4,92 poin atau 0,18 persen menjadi 2.687,54. Indeks Nasdaq Composite naik 10,82 poin atau 0,16 persen menjadi 6.950,16.









(ABD)