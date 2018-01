Emas Dunia Tertekan Usai Penutupan Pemerintahan AS Berakhir

Chicago: Kontrak emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange melemah pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Kondisi itu terjadi karena Senat AS memilih untuk mengakhiri penutupan pemerintah, sehingga mengurangi ketidakpastian yang ada di pasar keuangan.



Mengutip Antara, Selasa, 23 Januari 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari, turun USD1,2 atau 0,09 persen, menjadi ditutup pada USD1.331,90 per ounce. Senat AS pada Senin memilih untuk meloloskan sebuah rencana pengeluaran atau anggaran sementara sampai 8 Februari, untuk mengakhiri penghentian aktivitas pemerintah.

Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 4,7 sen atau 0,28 persen, menjadi menetap di USD16,989 per ounce. Platinum untuk penyerahan April turun USD23,3 atau 2,28 persen, menjadi ditutup di USD996,8 per ounce.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 142,88 poin atau 0,55 persen menjadi ditutup di 26.214,60 poin. Indeks S&P 500 menguat 22,67 poin atau 0,81 persen menjadi berakhir di 2.832,97 poin.



Indeks Komposit Nasdaq ditutup bertambah 71,65 poin atau 0,98 persen menjadi 7.408,03 poin. Pemerintahan AS menghentikan aktivitasnya pada Sabtu 20 Januari setelah sebuah rancangan undang-undang pengeluaran yang akan mendanai pemerintahan tersebut sampai 16 Februari, ditolak oleh Senat.



Anggota-anggota senat mencapai kompromi jangka pendek pada Senin 22 Januari untuk menjaga agar pemerintah tetap beroperasi sampai 8 Februari. Tidak ditampik kondisi ini memberikan efek terhadap pergerakan ekonomi termasuk bursa saham Amerika Serikat.





(ABD)