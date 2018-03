Harga Minyak Dunia Bergerak Naik

New York: Harga minyak dunia naik tipis pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB) setelah pulih dari kerugian sebelumnya. Harga minyak tertekan seiring dengan pergerakan pasar ekuitas setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif pada impor baja dan aluminium.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 3 Maret 2018, West Texas Intermediate untuk pengiriman April naik USD0,26 untuk menetap di USD61,25 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Mei menambah USD0,54 menjadi ditutup pada USD64,37 per barel di London ICE Futures Exchange.

Trump menyatakan bahwa dia akan mengenakan 25 persen tarif untuk produk impor baja dan 10 persen pada aluminium pada awal minggu depan. Banyak yang khawatir bahwa tarif yang direncanakan akan meningkatkan prospek perang dagang dan melukai ekonomi AS.







Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 70,92 poin atau 0,29 persen menjadi ditutup di 24.538,06 poin. Indeks S&P 500 meningkat 13,58 poin atau 0,51 persen menjadi berakhir di 2.691,25 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup menguat 77,31 poin atau 1,08 persen menjadi 7.257,87 poin.



Di sektor ekonomi, angka terakhir Indeks Sentimen Konsumen AS datang di 99,7 pada Februari, umumnya sesuai dengan perkiraan pasar, menurut sebuah survei yang dikeluarkan oleh University of Michigan pada Jumat.



Untuk perusahaan Tiongkok yang tercatat di Amerika Serikat, saham raksasa e-commerce Alibaba turun 1,29 persen menjadi USD179,76 per saham, sementara saham perusahaan teknologi Baidu meningkat 0,34 persen menjadi ditutup pada USD250,60 per saham.









(ABD)