USD Menghijau Usai The Fed Pertahankan Suku Bunga

New York: Indeks dolar Amerika Serikat (USD) tercatat naik sedikit pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), setelah Federal Reserve memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya. Keputusan untuk mempertahankan suku bunga sejalan dengan kondisi perekonomian Amerika Serikat (AS) yang tengah membaik dari waktu ke waktu.



Mengutip Xinhua, Kamis, 2 Agustus 2018, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1664 dari USD1,1697 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,3127 dari USD1,3124 di sesi sebelumnya. Dolar Australia kehilangan USD0,7399 dari USD0,7435.

Sementara itu, USD membeli 111,57 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 111,84 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9919 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9900 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2994 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3002 dolar Kanada.







Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,10 persen menjadi 94,556 pada akhir perdagangan.



The Fed memutuskan untuk mempertahankan kisaran target untuk tingkat dana federal di 1,75 hingga dua persen setelah mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari. The Fed mencatat pasar tenaga kerja AS terus menguat dan kegiatan ekonomi telah meningkat pada tingkat yang kuat.



Di sisi ekonomi, aktivitas manufaktur AS tumbuh lebih lambat pada Juli, menurut survei yang dirilis oleh Institute for Supply Management. Sedangkan indeks manufaktur terdaftar 58,1 persen pada Juli atau turun dari pembacaan Juni 60,2 persen dan kehilangan konsensus pasar, kata survei.









(ABD)