Amerika Serikat dan Meksiko Capai Kesepakatan Perdagangan

New York: Amerika Serikat (AS) dan Meksiko mencapai kesepakatan perdagangan pada Senin waktu setempat (Selasa WIB) yang membuka jalan untuk menggantikan NAFTA, perjanjian saat ini antara kedua negara dan Kanada. Ada harapan kesepakatan perdagangan ini bisa memberikan keuntungan bagi semua pihak.



Presiden AS Donald Trump mengatakan kesepakatan itu akan disebut Perjanjian Perdagangan Amerika Serikat-Meksiko dan menyingkirkan nama NAFTA. "Nama NAFTA memiliki konotasi yang buruk karena Amerika Serikat sangat disakiti oleh NAFTA," ungkap Trump, seperti dikutip dari CNBC, Selasa, 28 Agustus 2018.

Trump menambahkan bahwa kesepakatan itu akan membantu petani dan produsen. "Kami telah membuatnya lebih baik untuk kedua negara," kata Trump.



Kesepakatan baru akan berlangsung 16 tahun dan akan ditinjau setiap enam tahun, menurut Perwakilan Perdagangan AS Robert Lighthizer. Lighthizer juga mengatakan rencana itu tidak akan membatasi impor kendaraan ringan dari Meksiko, tetapi tetap mempertahankan tarif baja dan aluminium yang sudah ada. Kesepakatan itu juga harus disetujui oleh Kongres.







"Kami sangat gembira tentang perjanjian ini. Kami pikir itu akan mengarah ke lebih banyak perdagangan dan tidak mengurangi perdagangan," kata Lighthizer.



Para pejabat telah berada di Washington untuk mencoba menyelesaikan masalah-masalah tersebut ketika Pemerintahan Trump mendesak untuk mengkaji kembali perjanjian 1994. Ada harapan bahwa NAFTA baru bisa dipadatkan sebelum pergantian Pemerintah Meksiko pada 1 Desember, ketika Andres Manuel Lopez Obrador menggantikan Presiden Enrique Pena Nieto.



"Saya benar-benar berharap bahwa kita mendapatkan kesepakatan yang baik," ungkap mantan Perwakilan Perdagangan AS dan Kepala Negosiator NAFTA Carla Hills.



Trump mengatakan para pejabat Meksiko berjanji bahwa negara itu akan mulai membeli sebanyak mungkin produk pertanian AS. Negosiasi telah berlangsung selama berbulan-bulan. Para pejabat berharap untuk menyelesaikan minggu lalu tapi terdapat kendala sehingga kesepakatan harus diundur.









(ABD)