Indeks Acuan Inggris Naik 0,30%

London: Bursa saham Inggris naik pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), dengan patokan Indeks FTSE 100 naik 23,01 poin atau 0,30 persen menjadi 7.671,11 poin. Selanjutnya, peritel pakaian dan rumah asal Inggris, melonjak 6,67 persen. Hanya Makan dan Experian masing-masing meningkat 4,30 persen dan 2,25 persen.



Mengutip Xinhua, Kamis, 4 Januari 2018, Grup pertambangan Chili Antofagasta adalah pemain terburuk dalam saham unggulan, dengan sahamnya turun 2,58 persen. WPP, perusahaan periklanan dan hubungan perusahaan multinasional Inggris, turun 2,51 persen. Fresnillo, kelompok pertambangan internasional, turun 2,44 persen.

USD mengalami kenaikan dan membatasi kenaikan emas berjangka, yang berbalik mundur selama perdagangan elektronik setelah rilis beberapa menit dari pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve AS. Biasanya kebijakan the Fed memberi dampak bagi gerak USD.



Investor mencoba menemukan lebih banyak petunjuk mengenai kebijakan moneter AS pada 2018. Beberapa orang menganggap risalah tersebut mendukung hawkish mengenai kebijakan moneter, karena sebagian besar anggota menyatakan bahwa mereka masih mencari kenaikan suku bunga secara bertahap.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 98,67 poin atau 0,40 persen menjadi 24.922,68. Sedangkan S&P 500 menambah 17,25 poin atau 0,64 persen menjadi 2.713,06. Indeks Nasdaq Composite naik 58,63 poin atau 0,84 persen menjadi 7.065,53.



Menurut risalah, para pembuat kebijakan the Fed terus berharap bahwa dengan penyesuaian bertahap dalam pendirian kebijakan moneter maka aktivitas ekonomi akan berkembang pada tingkat yang moderat dan kondisi pasar tenaga kerja tetap kuat.









(ABD)