New York: Mata uang dolar AS diperdagangkan bervariasi terhadap mata uang utama lainnya pada perdagangan Jumat karena investor mencerna sejumlah data ekonomi dari negara tersebut.



Melansir Xinhua, Sabtu, 6 Januari 2017, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,10 persen pada 91,941 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,2050 dolar AS dari 1,2069 dolar AS, dan poundsterling Inggris naik ke 1,3571 dolar AS dari 1,3548 dolar AS. Dolar Australia meningkat menjadi 0,7868 dolar AS dari 0,7860 dolar AS.



Selain itu, dolar AS membeli 113,14 yen Jepang, lebih tinggi dari 112,77 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS juga naik menjadi 0,9755 franc Swiss dari 0,9748 franc Swiss, dan turun tipis menjadi 1,2406 dolar Kanada dari 1,2507 dolar Kanada.



Departemen Tenaga Kerja AS mencatat total pekerjaan nonfarm payroll AS meningkat sebesar 148 ribu pada Desember, meleset dari ekspektasi pasar sebesar 190 ribu. Sementara itu, tingkat pengangguran tidak berubah pada level 4,1 persen, dan merupakan tingkat terendah dalam 17 tahun.



Pada Desember, rata-rata penghasilan per jam untuk semua karyawan pada gaji nonpertanian swasta naik sebesar 9 sen menjadi USD26,63. Sepanjang tahun, rata-rata penghasilan per jam meningkat 65 sen atau 2,5 persen.



Sementara itu, Departemen Perdagangan AS mengumumkan bahwa defisit barang dan jasa mencapai USD50,5 miliar pada November, naik USD1,6 miliar dari Oktober.





(AHL)