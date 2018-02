Dolar AS Kembali Berjaya

New York: Mata uang dolar AS kembali menguat terhadap sebagian besar mata uang utama pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat di tengah aksi jual pasar yang luas secara global.



Investor telah menjual aset berisiko untuk berinvestasi yang lebih aman di tengah gejolak pasar saham. Demikian seperti dilansir dari Xinhua, Sabtu, 10 Februari 2018.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, meningkat 0,24 persen menjadi 90,442.



Pada akhir perdagangan New York, euro turun ke 1,2260 dolar dari 1,2260 dolar pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi 1,3806 dolar dari 1,3920 dolar pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7790 dolar dari 0,7799 dolar.



Dolar AS membeli 108,49 yen Jepang, lebih rendah dari 108,90 yen pada sesi sebelumnya. Dolar A.S. naik menjadi 0,9387 franc Swiss dari 0,9367 franc Swiss, dan bergerak naik menjadi 1,2613 dolar Kanada dari 1,2589 dolar Kanada.



Adapun indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 330,44 poin atau 1,38 persen menjadi 24.190,90. Indeks S & P 500 naik 38,55 poin atau 1,49 persen menjadi 2.619,55. Indeks Nasdaq Composite naik 97,33 poin atau 1,44 persen menjadi 6.874,49.





