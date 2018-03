Emas Dunia Ditutup Turun Usai USD Tetap Kuat

Chicago: Kontrak emas berjangka di divisi Comex NewYork Mercantile Exchange berakhir lebih rendah pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena dolar Amerika Serikat (USD) tetap kuat. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April, turun USD12,70 atau 0,96 persen, menjadi ditutup pada USD1.305,20 per ounce.



Mengutip Antara, Jumat, 2 Maret 2018, sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 13,1 sen atau 0,80 persen, menjadi menetap di USD16,276 per ounce. Platinum untuk penyerahan April turun USD30,30 atau 3,07 persen, menjadi ditutup pada USD957,80 per ounce.

Ketua baru Federal Reserve AS Jerome Powell telah berjanji untuk secara bertahap menaikkan suku bunga pada 2018. Pernyataannya tentang kenaikan suku bunga dan inflasi awal pekan ini dianggap sebagai kelanjutan dari pendekatan cautious hawkishness pendahulunya, sehingga memperkuat dolar AS dan menekan harga emas lebih rendah untuk tiga sesi berturut-turut.



Pada Kamis 1 Maret, Powell, yang telah bersaksi di hadapan Kongres AS, membuat beberapa komentar peringatan tentang inflasi, yang menyebabkan dolar AS mengupas beberapa keuntungannya. Indeks dolar AS, sebuah ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, naik tipis 0,03 persen menjadi 90,68 pada pukul 18.33 GMT.



Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah. Jika dolar AS menguatmaka emas berjangka akan turun, karena emas yang dihargakan dalam dolar AS, menjadi kurang menarik bagi investor yang menggunakan mata uang lemah.



Di sisi lain, patokan global, minyak mentah Brent untuk penyerahan April, turun USD1,95 menjadi ditutup pada USD63,83 per barel di London ICE Futures Exchange. West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April, turun USD0,65 menjadi menetap di USD60,99 per barel di New York Mercantile Exchange.





(ABD)