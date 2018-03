Indeks Acuan Inggris Naik 0,30%

London: Bursa saham Inggris naik pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), dengan patokan Indeks FTSE 100 naik 21,27 poin atau 0,30 persen menjadi 7.224,51 poin. NMC Health, perusahaan perawatan kesehatan multinasional, melonjak 4,52 persen dan Grup Ashtead dan GKN masing-masing naik 3,37 persen dan 3,25 persen.



Mengutip Antara, Sabtu, 10 Maret 2018, WPP, perusahaan periklanan dan hubungan masyarakat multinasional Inggris, adalah pemain terburuk dalam saham unggulan, dengan sahamnya turun 2,11 persen. Paddy Power Betfair, bisnis pembuatan taruhan Inggris yang besar, turun 1,44 persen. Shire, perusahaan biofarmasi khusus global, turun 1,12 persen.

Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average menambahkan 440,53 poin atau 1,77 persen menjadi 25.335,74. Sedangkan S&P 500 meningkat 47,60 poin atau 1,74 persen menjadi 2.786,57. Indeks Nasdaq Composite naik 132,86 poin atau 1,79 persen menjadi 7.560,81.



Total pekerjaan nonfarm payroll meningkat sebesar 313.000 di Februari, dan tingkat pengangguran tidak berubah sebesar 4,1 persen, kata Departemen Tenaga Kerja AS. Sedangkan para ekonom memperkirakan kenaikan 200.000 pekerjaan.



Pada Februari, rata-rata penghasilan per jam untuk semua karyawan dengan gaji nonfarm swasta meningkat sebesar 4 sen menjadi USD26,75, setelah kenaikan 7 sen di Januari. Sepanjang tahun, rata-rata penghasilan per jam meningkat 68 sen atau 2,6 persen, lebih rendah dari ekspektasi pasar.



Analis mengatakan dengan kenaikan lapangan kerja yang kuat dan pertumbuhan gaji yang lancar, laporan tersebut tidak bisa lebih positif bagi pasar. Ekuitas AS mengalami kerugian besar bulan lalu setelah pertumbuhan upah yang lebih kuat dari perkiraan memicu kekhawatiran pasar terhadap inflasi yang lebih tinggi.





