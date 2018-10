Trump: The Fed Sudah "Gila"

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengkritik Federal Reserve karena terus menaikkan suku bunga meski ada gejolak pasar baru-baru ini. Sejauh ini, the Fed telah menaikkan beberapa kali suku bunga karena melihat perekonomian Amerika Serikat dari waktu ke waktu mulai membaik.



"Saya pikir the Fed membuat kesalahan. Mereka sangat ketat. Saya pikir the Fed sudah 'gila'," kata Trump, seperti dikutip dari CNBC, Minggu, 14 Oktober 2018.

Ketakutan tentang kenaikan suku bunga yang cepat menyebabkan Dow Jones Industrial Average turun lebih dari 800 poin pada Rabu waktu setempat. Sedangkan S&P 500 mencatat kinerja terburuknya sejak Februari dan mengalami lima hari kekalahan beruntun pertama sejak 2016.



"Sebenarnya, ini adalah koreksi yang sudah lama kami tunggu, tetapi saya sangat tidak setuju dengan apa yang dilakukan the Fed," kata Presiden Trump.



The Fed telah menaikkan suku bunga tiga kali tahun ini dan diharapkan bisa dinaikkan kembali satu kali sebelum akhir tahun. Kenaikan suku bunga pada September memicu kritik dari Trump pada saat itu dengan dirinya khawatir tentang fakta bahwa the Fed sepertinya senang menaikkan suku bunga.



"Kita dapat melakukan hal-hal lain dengan uang," ungkap Trump.



Ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga pada Desember berada di 76,3 persen, menurut alat FedWatch CME Group. Sekretaris pers Gedung Putih Sarah Sanders meremehkan aksi jual tajam di Wall Street dan mencatat bahwa perekonomian AS tetap dalam kondisi baik.



"Fundamental dan masa depan ekonomi AS tetap sangat kuat," kata Sanders dalam sebuah pernyataan.



Kebijakan ekonomi Presiden Trump merupakan keberhasilan bersejarah, mereka telah menciptakan dasar yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.









(SAW)