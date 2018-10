Kejayaan Dolar Luntur

New York: Indeks dolar AS jatuh pada akhir perdagangan Jumat, karena laporan negatif pasar rumah mengurangi sentimen investor. Keperkasaan mata uang Paman Sam ini kembali meredup dalam beberapa hari terakhir.



Melansir Xinhua, Sabtu, 20 Oktober 2018, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,20 persen menjadi 95,7118 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1510 dolar dari 1,1464 dolar pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi 1,3065 dolar dari 1,3032 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7118 dolar dari 0,7105 dolar.



Sementara dolar AS membeli 112,60 yen Jepang, lebih tinggi dari 112,18 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,9971 franc Swiss dari 0,9954 franc Swiss, dan itu hingga 1,3116 dolar Kanada dari 1,3078 dolar Kanada.



Adapun penjualan rumah di AS menurun pada September setelah mengalami stagnasi pada Agustus, menurut laporan National Association of Realtors (NAR).



Total penjualan rumah yang ada turun 3,4 persen dari Agustus ke tingkat penyesuaian musiman sebesar 5,15 juta pada September, tingkat terendah sejak November 2015. Penjualan sekarang turun 4,1 persen dari tahun lalu.



Kepala ekonom NAR Lawrence Yun mengatakan meningkatnya suku bunga telah menyebabkan penurunan penjualan di seluruh wilayah negara itu.



"Suku bunga KPR yang tinggi selama satu dekade mencegah konsumen membuat keputusan cepat pada pembelian rumah," katanya.





(AHL)