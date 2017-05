Metrotvnews.com, New York: Wall Street berakhir datar pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) karena penurunan tajam untuk sektor energi melawan beberapa laporan pendapatan yang solid, dengan indeks saham utama yang ditutup sedikit berubah setelah Dewan Perwakilan Rakyat AS melewati sebuah perbaikan atas aturan kesehatan.



Parlemen AS pada Kamis sore secara sempit memilih untuk mencabut bagian utama dari Undang-Undang (UU) Perawatan Terjangkau 2010, yang dikenal sebagai Obamacare, dan menggantinya dengan rencana perawatan kesehatan Republikan, mengirimkannya ke Senat untuk dipertimbangkan.

Bagian RUU tersebut muncul setelah House Republicans menarik peraturan kesehatan awal tahun ini dalam sebuah kemunduran, menimbulkan pertanyaan di kalangan investor tentang kemampuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memberlakukan agendanya.Indeks Dow Jones Industrial Average mengalami penurunan sebanyak 6,43 poin atau 0,03 persen menjadi 20.951,47. Sedangkan S&P 500 mengalami kenaikan sebanyak 1,39 poin atau 0,06 persen menjadi 2.389,52 dan Nasdaq Composite bertambah 2,79 poin atau 0,05 persen menjadi 6.075,34."Risiko sebenarnya dalam waktu dekat untuk apa yang disebut reli Trump adalah kegagalan untuk menyebarkannya," kata Presiden LibertyView Capital Management Rick Meckler, seperti dikutip dari Reuters, Jumat 5 Mei 2017.Patokan S&P 500 telah menguat 11,7 persen sejak pemilihan Trump, didorong oleh rencananya untuk pemotongan pajak, menggenjot pembangunan infrastruktur, dan deregulasi. Sektor energi turun 1,9 persen. Sedangkan penurunan terjadi sebanyak 1,3 persen di Exxon Mobil dan penurunan 1,8 persen di Chevron membebani S&P."Saya tidak tahu apakah pasar ini benar-benar terfokus pada perawatan kesehatan sebagai isu besar. Saya pikir mereka benar-benar fokus pada rencana pajak. Jika mereka tidak dapat melewati perawatan kesehatan, itu akan sangat buruk untuk rencana pajak," kata Meckler.(ABD)