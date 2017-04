America First Jadi Kesempatan Pertumbuhan Ekonomi Dunia Lebih Baik

Metrotvnews.com, Washington: Setelah tiga bulan menderita oleh para pembuat kebijakan mengenai sikap kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap stabilitas perdagangan dan ekonomi di belahan dunia lainnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Steven Mnuchin sekarang mengirim pesan yang meyakinkan kepada rekan-rekannya.



"Apa yang bisa membantu kita dapat membantu kamu juga. Pertumbuhan ekonomi AS yang berkelanjutan baik untuk pertumbuhan global," kata Mnuchin, dalam sebuah diskusi dengan Managing Director Dana Moneter Internasional Christine Lagarde, di Washington, seperti dikutip dari Bloomberg, Senin 24 April 2017.

Ia mengatakan, jika secara bersama-sama pihak terkait dapat menumbuhkan ekonomi AS maka kondisi itu tidak hanya bagus untuk pekerja AS, namun situasi seperti itu juga bagus untuk pertumbuhan internasional dan ini menciptakan peluang. Jadi, itu menjadi fokus AS dan jika AS melakukan pekerjaan dengan baik maka itu bisa membawa efek positif.Itu adalah nada baru bagi sebuah administrasi yang telah berjanji guna menyeimbangkan kembali perdagangan global untuk mendukungnya, memulangkan pekerjaan manufaktur Amerika, dan memperbaiki kesalahan yang dilihatnya berasal dari sistem yang berpusat pada Organisasi Perdagangan Dunia saat ini.Selain itu, menghadapi risiko politik terhadap kepercayaan dan penawaran bisnis di Eropa dan Asia, kepala keuangan global menghadiri pertemuan musim semi IMF dan Bank Dunia di Washington minggu ini siap untuk mengatasi konflik dengan para pemimpin ekonomi terbesar di dunia."Semua orang sejalan bahwa kita memerlukan perdagangan bebas dan adil," kata Gubernur Bank Sentral Meksiko Agustin Carstens, seraya menggemakan Menteri Keuangan (Menkeu) Italia Pier Carlo Padoan, yang menempatkan perbedaan mengenai hambatan perdagangan yang baru sebulan lalu menghalangi pertemuan Kelompok 20 di Jerman sampai masalah linguistik.Panitia pengawas IMF mengadopsi posisi perdagangan yang dilakukan oleh G-20 bulan lalu dalam upaya mengakomodasi AS, yang mempertimbangkan seberapa jauh untuk memenuhi janji kampanye Presiden AS guna mengenakan tarif dan membentuk kembali kesepakatan internasional.(ABD)