Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga AS Tekan Emas Dunia

Metrotvnews.com, Chicago: Kontrak emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir jatuh pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB), karena penguatan dolar Amerika Serikat (USD) dan ekspektasi kenaikan suku bunga AS bulan depan mengurangi permintaan untuk logam mulia.



Mengutip Antara, Rabu 10 Mei 2017, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni, mengalami penurunan sebanyak USD11 atau 0,9 persen, menjadi menetap di posisi sebesar USD1.216,10 per ounce.

Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,5 persen menjadi 99,592 pada pukul 18.30 GMT. Dolar AS yang lebih kuat membuat komoditas-komoditas yang dihargakan dalam mata uang AS, seperti emas, kurang menarik bagi pembeli yang menggunakan unit moneter lemah.Indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 36,50 poin atau 0,17 persen menjadi berakhir di 20.975,78 poin. Sementara indeks S&P 500 turun 2,46 poin atau 0,10 persen menjadi 2.396,92 poin, dan indeks komposit Nasdaq naik 17,93 poin atau 0,29 persen menjadi 6.120,59 poin.Presiden Federal Reserve Boston, Eric Rosengren, memperingatkan anggota parlemen AS pada Selasa bahwa setiap reformasi yang mengurangi kehadiran pinjaman besar dari raksasa hipotek Fannie Mae dan Freddie Mac di pasar real estat multi-keluarga dapat mengguncang sektor ekonomi tersebut.Para investor telah meningkatkan ekspektasinya untuk kenaikan tingkat suku bunga AS pada bulan depan, dengan fed-funds berjangka baru-baru ini menunjukkan bahwa pasar memperkirakan peluang 88 persen kemungkinan kenaikan suku bunga pada pertemuan Fed pertengahan Juni, menurut data dari Chicago Mercantile Exchange.Perak untuk pengiriman Juli turun 19,1 sen atau 1,17 persen menjadi ditutup pada posisi sebesar USD16,067 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli turun USD18,7 atau 2,03 persen menjadi berakhir di USD900,9 per ounce.(ABD)