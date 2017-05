Harga Minyak Dunia Naik Akibat Ekspektasi Perpanjangan Pemangkasan

Metrotvnews.com, Singapura: Harga minyak dunia naik di Senin dengan keyakinan yang berkembang bahwa penurunan produksi yang dipimpin OPEC yang pada awalnya dijadwalkan berakhir di Juni akan diperluas untuk mencakup semua 2017, walaupun peningkatan aktivitas pengeboran Amerika Serikat (AS) yang tiada henti terlihat membatasi kenaikan.



Kenaikan tersebut terjadi setelah penurunan tajam pekan lalu didukung pasokan tinggi yang sedang berlangsung dari negara-negara yang tidak berpartisipasi dalam pemotongan tersebut, termasuk di Amerika Serikat di mana produksi terus melonjak.

Pedagang mengatakan kemenangan Emmanuel Macron dalam pemilihan Presiden Prancis melawan unggulan kanan Marine Le Pen juga mendukung harga minyak karena mengangkat harapan akan ekonomi Eropa yang lebih stabil. Tentu ada harapan agar harga minyak dunia bisa terus menguat."Pasar melihat kejatuhannya terlalu tinggi," kata bank ANZ, dalam sebuah catatan, seperti dikutip dari Reuters, Senin 8 Mei 2017.Harga minyak mentah Brent, patokan internasional untuk harga minyak, berada di USD49,85 per barel pada 0020 GMT di Senin (8:20 siang ET pada hari Minggu), naik 75 sen atau 1,5 persen, dari penutupan terakhir mereka. Minyak mentah berjangka AS West Texas Intermediate (WTI) diperdagangkan USD46,87 per barel, naik 65 sen atau 1,4 persen dari penutupan terakhir.Pasar menjadi lebih yakin bahwa Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan produsen lainnya termasuk Rusia, yang berjanji untuk memangkas produksi hampir 1,8 juta barel per hari (bpd) selama paruh pertama tahun ini untuk menopang pasar, akan memperpanjang kesepakatan untuk mencakup seluruh 2017."Ada keyakinan yang berkembang bahwa perpanjangan enam bulan mungkin diperlukan untuk menyeimbangkan pasar, namun panjang perpanjangannya tidak kuat," ungkap Gubernur OPEC Arab Saudi Adeeb Al-Aama.(ABD)