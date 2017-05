AS akan Alami Ekspansi Ekonomi Terpanjang dalam Sejarah

Metrotvnews.com, New York: Sejak krisis keuangan, ekonomi tidak pernah disebut tangguh. Namun terdapat kemungkinan terjadinya ekspansi terpanjang dengan harapan terdapat perbaikan atas situasi dan kondisi perekonomian Amerika Serikat (AS) termasuk perekonomian dunia.



Ekonom Goldman Sachs mengatakan, dalam catatan baru-baru ini, bahwa model mereka menunjukkan peningkatan 31 persen kesempatan untuk resesi AS di sembilan kuartal berikutnya. Angka itu meningkat. Tapi ini ada kabar baik dan berita buruk. Dan kabar baiknya adalah sekarang ada dua pertiga kesempatan bahwa pemulihan akan menjadi catatan terpanjang.

Logo Goldman Sachs (REUTERS/David Gray)

"Kemungkinan bahwa ekspansi tersebut akan memecahkan rekor sebelumnya dan konsisten dengan pandangan lama bahwa kombinasi resesi yang dalam dan pemulihan yang lamban telah membuat kita terbiasa dengan siklus panjang yang luar biasa," tulis ekonom tersebut, seperti dikutip dari CNBC, Kamis 11 Mei 2017.Ekspansi saat ini telah berlangsung selama 95 bulan, yang merupakan rekor terpanjang ketiga dalam sejarah AS dalam 33 siklus bisnis yang akan kembali ke 1854, kata para ekonom. "Hanya perluasan dari Maret 1991 sampai Maret 2001 (120 bulan) dan dari Februari 1961 sampai Desember 1969 (106 bulan) lebih panjang," tulis mereka.Ekonom Goldman juga mengatakan risiko jangka menengah resesi meningkat, terutama karena ekonomi berada pada posisi penuh dan masih tumbuh di atas tren. Mereka mendefinisikan resesi sebagai seperempat pertumbuhan negatif."Cara yang paling jelas untuk menjaga risiko dari kenaikan lebih jauh akan menjadi perlambatan output dan pertumbuhan lapangan kerja menjadi tren kecepatan sebelum terlalu lama," tulis para ekonom. Ini akan membutuhkan lebih banyak pengetatan Federal Reserve daripada yang saat ini dihargai di pasar obligasi, mereka menulis.(ABD)