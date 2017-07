Dow Jones Catat Rekor Tertinggi

Metrotvnews.com, New York: Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup di rekor tertinggi pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), hari perdagangan terakhir Juli. Kondisi itu terjadi karena musim laporan laba perusahaan-perusahaan sejauh ini tetap kuat.



Mengutip Antara, Selasa 1 Agustus 2017, Indeks Dow Jones Industrial Average naik 60,81 poin atau 0,28 persen menjadi berakhir di 21.891,12 poin. Indeks S&P 500 berakhir turun 1,80 poin atau 0,07 persen menjadi 2.470,30 poin. Indeks Komposit Nasdaq turun 26,55 poin atau 0,42 persen menjadi ditutup pada 6.348,12 poin.

Data terakhir dari Thomson Reuters menunjukkan bahwa laba gabungan perusahaan-perusahaan S&P 500 pada kuartal kedua 2017 diperkirakan meningkat 10,8 persen dari tahun ke tahun, sementara pendapatan mereka diperkirakan meningkat 4,9 persen."Lebih dari setengah dari perusahaan-perusahaan komponen S&P 500 telah melaporkan angka kuartalan mereka. Tingkat kekalahan sedang berjalan pada 72,3 persen untuk laba aktual per saham versus ekspektasi," kata Stephen Guilfoyle, presiden Sarge986 LLC, dalam sebuah catatan.Wall Street menyambut gembira musim laporan laba perusahaan yang kuat, yang sebagian besar mendukung pasar saham selama Juli. Ekuitas AS mencatat rekor tertinggi pekan lalu, namun beberapa analis mengatakan bahwa sektor teknologi mungkin akan terus menghadapi tekanan dari aksi ambil untung (profit taking) menyusul laba yang optimis.Raksasa teknologi Apple dijadwalkan akan melaporkan kinerja keuangannya untuk kuartal kedua pada pekan ini. Saham-saham AS berakhir bervariasi untuk minggu lalu, karena investor mencerna sejumlah laporan laba perusahaan dan pengumuman Federal Reserve terbaru setelah pertemuan kebijakan moneternya.(ABD)