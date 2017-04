Harga Emas Dunia Naik Tipis

Metrotvnews.com, Chicago: Kontrak emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir sedikit lebih tinggi pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena para investor memantau putaran pertama pemilihan presiden Prancis.



Mengutip Antara, Jumat 21 April 2017, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni, mengalami kenaikan sebanyak USD0,4 atau 0,03 persen, menjadi menetap di posisi sebesar USD1.283,80 per ounce.

Emas mendapat dukungan, karena para investor sedang mempersiapkan posisi perdagangan mereka untuk potensi terpilihnya calon presiden Prancis Marine LePenan pada Minggu 23 April 2017 sebagai salah satu dari dua kandidat akhir untuk pemilihan lebih lanjut pada Mei.LePen umumnya dilihat oleh pasar sebagai faktor yang berpotensi memberikan destabilisasi, karena dia telah berjanji untuk mengadakan referendum mengenai partisipasi Prancis di Uni Eropa, yang menyebabkan beberapa investor takut terulangnya kembali Brexit.Dukungan lain untuk emas adalah laporan mingguan yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja AS pada Kamis (20/4), menunjukkan klaim pengangguran untuk minggu yang berakhir pada 15 April telah meningkat sebesar 10.000 ke level 244.000.Namun, kenaikan harga logam mulia tersebut tertahan karena Dow Jones Industrial Average AS bertambah sebesar 185,46 poin atau 0,91 persen pada pukul 18.50 GMT. Analis mencatat bahwa ketika nilai ekuitas menguat, logam mulia biasanya turun.Namun harga perak untuk pengiriman Mei turun 14,4 sen atau 0,79 persen menjadi ditutup pada USD18,018 per ounce. Sementara Platinum untuk pengiriman Juli naik USD10,9 atau 1,12 persen menjadi berakhir di posisi USD981,20 per ounce.(ABD)