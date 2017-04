Trump Sebut Program Infrastruktur Besar akan Datang

Metrotvnews.com, New York: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meyakinkan produsen yang berkumpul di ruang Roosevelt Gedung Putih pada 31 Maret bahwa sebuah program infrastruktur besar akan segera datang. Program tersebut diharapkan bisa memberi efek positif bagi pergerakan ekonomi AS di masa mendatang.



"Kami akan mewujudkannya tahun ini," kata Trump, seperti dikutip dari Reuters, Selasa 25 April 2017.

Sementara itu, Presiden Marlin Steel Drew Greenblatt yang hadir mengatakan bahwa sebenarnya hal tersebut merupakan yang pertama yang Trump bicarakan di balik pintu tertutup bersama para produsen. Greenblatt berharap hal itu bisa memberi efek yang baik terutama mendorong industri untuk terus tumbuh.Tapi, meletakkan program infrastruktur yang membutuhkan dana triliunan dolar untuk bisa bekerja lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Pasalnya, beberapa proyek menyarankan agar administrasi bisa menggarisbawahi sejumlah kebutuhan.Daftar proyek yang diajukan oleh Serikat Pekerja Bangunan Amerika Utara dan oleh pengembang luar yang membantu transisi tersebut keduanya mengandung proyek yang oleh pembangun infrastruktur disebut 'shovel ready'.Namun, untuk berbagai alasan hal itu tidak selalu siap. Sebab, guna memulai proyek membuat orang harus bekerja dan menyuntikkan stimulus ekonomi terkait menarik janji kampanye Donald Trump mengenai proyek infrastruktur 10 tahun senilai USD1 triliun.Setelah pembangunan North America's Building Trades Unions (NABTU), Presiden Sean McGarvey melakukan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump pada 23 Januari. Kelompok tersebut mengajukan total 26 proyek jembatan. pipa, dan air.Daftar kedua dari 51 proyek dirakit oleh pengembang Ohio Dan Slane, yang membantu transisi tersebut, termasuk segala hal mulai dari perairan pedalaman sampai pelabuhan ke markas besar FBI.Sementara rincian tentang rencana Trump terbilang kurang rinci, seorang pejabat senior pemerintah mengatakan bahwa mereka mencari cara untuk mempersingkat proses perizinan yang panjang. "Sistem saat ini baru saja hilang," tegasnya.(ABD)