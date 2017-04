The Fed Dinilai Bisa Akhiri Kebijakan Reinvestasi di 2017

Metrotvnews.com, New York: Federal Reserve atau the Fed bisa mulai menyusutkan neraca kebijakan yang besar untuk beberapa waktu di tahun ini. Adapun pergeseran kebijakan itu diperkirakan akan mengurangi kepentingan bank sentral Amerika Serikat (AS) untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan.



Mengutip Reuters, Selasa 11 April 2017, berbicara kepada sejumlah awak media, Presiden Federal Reserve St Louis James Bullard memberikan pendapat berbeda terkait upaya untuk mengakhiri reinvestasi di neraca kebijakan dan hal itu akan mengambil beberapa waktu untuk mendapatkan persetujuan. Tapi, ia meyakini hal itu bisa dimulai pada akhir tahun ini.

Bullard menekankan bahwa bank sentral AS tidak akan aktif untuk menjual aset. Dan kondisi ini bisa ditampung oleh pasar dan nantinya akan memberikan tekanan terbatas ke atas pada hasil Treasury. Namun, tidak ditampik situasi semacam ini akan memberikan pengaruh terhadap pergerakan bursa saham.Sementara itu, Presiden Fed New York William Dudley menyatakan bahwa the Fed bisa mulai mengurangi pembelian obligasi terhadap total portofolio secepatnya di tahun ini. Komentar tersebut untuk sementara telah mendorong dolar Amerika Serikat (USD) lebih rendah dan mengangkat kenaikan imbal hasil obligasi.Sebagian dari para pembuat kebijakan di Federal Reserve atau the Fed berpikir bahwa bank sentral Amerika Serikat (AS) harus mengambil langkah-langkah untuk memulai pemangkasan sebesar USD4,5 triliun di neraca kebijakan pada akhir tahun ini. Hal itu perlu asalkan data ekonomi memang mendukung kondisi tersebut.Pada pertemuan terakhir mereka yang dirilis pada 14-15 Maret terkait diskusi kebijakan, di mana the Fed menaikkan tingkat suku bunga acuannya, menunjukkan bahwa komite tingkat pengaturan memiliki diskusi yang luas tentang situasi dan kondisi perekonomian AS termasuk perekonomian global."Asalkan ekonomi terus di sekitar seperti yang diharapkan maka sebagian besar peserta mengantisipasi kenaikan bertahap tingkat suku bunga yang akan terus terjadi dan menilai bahwa perubahan kebijakan reinvestasi di komite kemungkinan akan sesuai pada akhir tahun ini," dalam sebuah pernyataan the Fed.Imbal hasil Treasury pada awalnya mengalami kenaikan tajam setelah rilis dari The Minutes, tetapi setelah itu kondisinya berbalik arah. Dolar Amerika Serikat (USD) harus tergelincir dan pergerakan saham di Wall Street banyak yang tumbang. Tentu kondisi seperti ini harus segera diantisipasi.(ABD)