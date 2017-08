Data Lemah dan Ketidakpastian Fed Dorong USD Bervariasi

Metrotvnews.com, New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) diperdagangkan bervariasi terhadap mata uang utama lainnya pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Kondisi itu karena data ekonomi AS yang lemah membuat prospek kebijakan Federal Reserve tidak menentu.



Mengutip Antara, Rabu 2 Agustus 2017, di sisi ekonomi, pendapatan pribadi AS menurun kurang dari 0,1 persen pada Juni, di bawah perkiraan kenaikan 0,3 persen, menurut Departemen Perdagangan. Sementara itu, pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) pada Juni meningkat 8,1 miliar dolar AS atau 0,1 persen.

Para analis mengatakan investor menjadi kurang yakin bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya lagi tahun ini. Ekspektasi kenaikan suku bunga pada Desember mencapai 52 persen, menurut program FedWatch CME Group. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,10 persen menjadi 92,956 pada akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,1810 dolar AS dari 1,1825 dolar AS, dan poundsterling Inggris naik menjadi 1,3218 dolar AS dari 1,3193 dolar AS. Dolar Australia turun menjadi 0,7977 dolar AS dari 0,7990 dolar AS.Dolar AS dibeli 110,23 yen Jepang, lebih rendah dari 110,37 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9652 franc Swiss dari 0,9663 franc Swiss, dan naik tipis menjadi 1,2526 dolar Kanada dari 1,2478 dolar Kanada.(ABD)