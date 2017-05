Bursa Saham Asia Melemah Usai Suku Bunga AS Tetap

Metrotvnews.com, Singapura: Bursa saham Asia bergerak melemah pada Kamis dan mengambil isyarat bahwa mereka berada di sesi yang lemah dibandingkan dengan pergerakan di Wall Street. Sementara dolar Amerika Serikat (USD) mempertahankan keuntungan yang dibuat usai pernyataan kebijakan hawkish Federal Reserve atau the Fed.



Mengutip Reuters, Kamis 4 Mei 2017, pasar Eropa terlihat lebih positif, dengan spreadbetters keuangan mengharapkan FTSE 100 Inggris .FTSE dan DAX Jerman .GDAXI akan membuka 0,2 persen lebih tinggi dan CAC 40 Prancis .FCHI untuk memulai hari ini mengalami kenaikan sebanyak 0,1 persen.

Pada akhir pertemuan dua hari, the Fed memutuskan mempertahankan suku bunga acuan atau stabil, seperti yang diharapkan. Namun meremehkan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama yang lemah dan menekankan kekuatan pasar tenaga kerja menjadi sebuah tanda bahwa pihaknya masih berada di jalur untuk kenaikan dua kali di tahun ini.Pedagang berjangka sekarang menetapkan harga 72 persen untuk kenaikan suku bunga di Juni, dari 63 persen sebelum pernyataan the Fed, menurut FedWatch Tool CME Group. Dolar berada pada level 112.765 yen Jepang, sedikit lebih tinggi dari Rabu dan pada level terkuatnya sejak 20 Maret.Indeks dolar.DXY, yang mengukur mata uangnya terhadap sekeranjang mata uang berbobot perdagangan, mengalami kenaikan sebanyak 0,1 persen menjadi 99,309, yang membangun lonjakan 0,2 persen di Rabu. Diharapkan ada sejumlah sentimen positif agar kondisi ini bisa terus mengalami perbaikan."Kuncinya dalam beberapa minggu mendatang akan menjadi data ekonomi dari AS. Namun, di samping itu, the Fed akan mengawasi Washington dan perundingan seputar rencana pemotongan pajak pemerintah baru," kata Kepala Strategi Multi Aset Amerika Utara State Street Global Markets Lee Ferridge.Perhatian sekarang beralih ke gaji non pertanian AS untuk Maret. Kondisi itu terjadi karena pada Jumat, setelah data terpisah menunjukkan pengusaha swasta menambahkan 177.000 pekerjaan di April. Itu lebih tinggi dari perkiraan tapi kenaikan terkecil sejak Oktober.(ABD)