Harga Minyak Dunia Melemah

Metrotvnews.com, New York: Harga minyak dunia berakhir lebih rendah pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena para investor menunggu pertemuan produsen-produsen minyak utama dunia di Rusia minggu depan.



Mengutip Antara, Jumat 21 Juli 2017, patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus, kehilangan 0,33 dolar AS menjadi menetap di 46,79 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman September, turun 0,4 dolar AS menjadi ditutup pada 49,30 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.Sementara itu, Dow Jones Industrial Average turun 28,97 poin, atau 0,13 persen, menjadi ditutup pada 21.611,78 poin. S&P 500 merosot 0,38 poin, atau 0,02 persen, menjadi berakhir di 2.473,45 poin, sedangkan Komposit Nasdaq bertambah 4,96 poin atau 0,08 persen menjadi ditutup pada 6.390,00 poin.Meski terus mendapat perhatian pasar tentang tanda-tanda ramah bisnis dari Washington, saham-saham tidak bereaksi terhadap pengumuman Gedung Putih yang telah menarik atau menghapus lebih dari 800 peraturan yang diusulkan, yang tidak pernah selesai selama pemerintahan Obama.(ABD)