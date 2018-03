Kebijakan Tarif Impor Trump Picu Kritik di Masyarakat Internasional

New York: Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang tarif impor baja dan alumunium telah memicu kritik tajam dari masyarakat internasional. Bahkan, kondisi itu mengemukakan pertanyaan tentang bagaimana dunia akan bereaksi.



Masih terlalu dini untuk mengatakan bagaimana pemerintah lain dapat merespons di mana sejauh ini Kanada dan Uni Eropa telah menjanjikan penanggulangan yang kuat namun tidak memberikan rincian. Tentu ada harapan agar AS tidak memberlakukan sebuah kebijakan yang bertentangan dengan aturan perdagangan dunia.

Mengutip CNBC, Sabtu, 3 Maret 2018, jika pemerintah menerapkan tarifnya pada semua ekspor baja dan aluminium -yang bertentangan dengan negara-negara pemetik ceri untuk menghukum- ada lima negara yang paling menderita.







Adapun Brasil, Kanada, dan Korea Selatan adalah tiga pemasok baja terbesar ke AS tahun lalu, menurut data dari IHS. Sedangkan Kanada, Rusia dan UAE adalah tiga pemasok aluminium terbesar pada 2016.



Profesor Universitas Cornell Eswar Prasad mengatakan bahwa negara-negara dapat membalas dalam bentuk serangan yang berarti mereka dapat memilih untuk menargetkan produk AS yang spesifik. Oleh karena itu, ada baiknya melihat apa yang Amerika Serikat jual kepada negara-negara yang paling berisiko dari tarif Trump.









