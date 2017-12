Kongres AS Loloskan RUU Pajak AS

Washington: Kongres AS pada Rabu akhirnya meloloskan rancangan undang-undang pajak (RUU Pajak) Republik untuk merombak kode pajak AS selama tiga dekade.



Setelah itu, Kongres AS mengirimkannya ke meja Presiden Donald Trump untuk ditandatangani. Di tengah kekhawatiran perubahan tersebut, ini akan memperluas ketimpangan pendapatan dan membengkaknya utang publik.

Melansir Xinhua, Kamis, 21 Desember, DPR pada Rabu memilih 224-201 untuk menyetujui paket pemotongan pajak senilai USD1,5 triliun, yang akan berdampak hampir pada setiap bagian dari ekonomi terbesar di dunia itu, bahkan mempengaruhi bisnis besar dan kecil, serta keluarga.



DPR mengeluarkan tagihan pajak pada Selasa siang, namun anggota Senat menemukan beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut melanggar peraturan anggaran, sehingga memaksa mereka untuk mencabutnya dan mengharuskan DPR untuk memilih kembali.



Senat tersebut secara sempit mengeluarkan RUU revisi pada Selasa tengah malam dengan perolehan suara 51-48. Sekarang RUU Pajak itu, tanpa dukungan dari Demokrat di Kongres, akan dikirim ke meja Trump untuk ditandatangani dalam beberapa hari mendatang dan mulai berlaku pada 2018.



"Dengan memotong pajak dan mereformasi sistem yang rusak, sekarang kita menuangkan bahan bakar roket ke dalam mesin ekonomi kita," kata Trump pada sebuah pernyataan setelah kongres terakhir.



Tagihan pajak final, menulis ulang undang-undang perpajakan AS sejak 1986, akan memotong tingkat pajak penghasilan badan menjadi 21 persen dari 35 persen saat ini dan menghasilkan pengurangan 20 persen untuk pendapatan bisnis seperti perseroan terbatas.



Ini akan menjaga pajak pendapatan individu, sementara menurunkan tingkat pendapatan individual tertinggi menjadi 37 persen dari 39,6 persen saat ini. Sebagian besar pemotongan pajak untuk individu dalam tagihan akan berakhir pada 2025.



Merombak kode pajak menjadi prioritas utama pemerintahan Trump dan anggota kongres sebelum pemilihan paruh waktu tahun depan. Mereka berkeras bahwa pemotongan pajak yang luas untuk korporasi, usaha kecil, dan individu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan AS.



Tapi Demokrat telah mengkritik bahwa undang-undang pajak Partai Republik sebagian besar akan menguntungkan perusahaan kaya dan besar dan meningkatkan defisit anggaran AS.



Meskipun RUU tersebut akan mengurangi rata-rata pajak untuk semua kelompok pendapatan, satu persen teratas rumah tangga akan menerima manfaat terbesar, demikian sebuah studi baru oleh Pusat Kebijakan Perpajakan nonpartisan yang dipublikasikan pada Senin.



Studi tersebut juga menemukan bahwa pembayar pajak satu persen teratas akan menerima pemotongan pajak rata-rata sebesar 0,9 persen dari pendapatan setelah pajak pada 2027. Sementara pembayar pajak berpendapatan rendah dan menengah akan sedikit mengalami perubahan.



Para ekonom berpendapat bahwa pemotongan pajak yang besar kepada orang kaya tidak akan banyak membantu pertumbuhan ekonomi namun juga memperluas kesenjangan pendapatan AS.



Administrasi Trump berpendapat bahwa pemotongan pajak akan membuat pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Namun analisis lain dari lembaga think tank dan ekonom independen telah menemukan bahwa dampak pertumbuhan dari pemotongan pajak akan relatif kecil dan defisit anggaran AS pasti akan meningkat.



Komite Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab (CRFB) mengatakan dalam sebuah analisis baru-baru ini bahwa undang-undang pajak dapat menelan biaya sekitar dua triliun sampai USD2,2 triliun pada dekade berikutnya, mendorong utang publik AS menjadi antara 98 persen dan 100 persen produk domestik bruto (PDB) pada 2027, dibandingkan dengan 91 persen berdasarkan undang-undang saat ini.









(AHL)