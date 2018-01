Indeks S & P 500 & Nasdaq Ditutup ke Rekor Tertinggi

New York: Indeks S & P 500 dan Nasdaq ditutup pada rekor tertinggi pada perdagangan Jumat waktu setempat.



Melansir Xinhua, Sabtu, 20 Januari 2018, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 53,91 poin atau 0,21 persen menjadi 26.071,72.

Sementara itu indeks S & P 500 meningkat 12,27 poin atau 0,44 persen menjadi 2.810,30. Indeks Nasdaq Composite naik 40,33 poin atau 0,55 persen menjadi 7.336,38.



Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Kamis mengeluarkan sebuah RUU jangka pendek untuk menghindari "pemadaman" pemerintah, namun apakah RUU tersebut dapat lolos, Senat tidak bisa memastikannya.



Secara historis, sebuah shutdown pemerintah telah menyebabkan pullback jangka pendek di pasar saham.



Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, dan American Express termasuk di antara perusahaan-perusahaan yang melaporkan hasil yang lebih baik dari perkiraan minggu ini.



Pendapatan kuartal keempat diperkirakan akan meningkat 12,4 persen dari kuartal terakhir 2016. Dari 53 perusahaan di S & P 500 yang melaporkan pendapatan sampai kuartal keempat 2017, sebanyak 79,2 persen telah melaporkan laba di atas ekspektasi analis, menurut Thomson Reuters pada Jumat.



Di sisi ekonomi, sentimen konsumen AS pada Januari merosot ke 94,4, setelah turun ke 95,9 di bulan Desember, menurut sebuah survei yang dikeluarkan oleh University of Michigan pada hari Jumat, lebih rendah dari ekspektasi para ekonom terhadap 97.





(AHL)