Jakarta: Harga emas berakhir menguat 0,4 persen di level USD1.331,80 pada Jumat akibat peningkatan permintaan safe haven menyusul potensi penutupan Pemerintahan Amerika Serikat (AS). Dolar yang melemah karena penutupan Pemerintah AS berpotensi topang kenaikan emas di sesi Asia, mengincar resisten di USD1.338.



Mengutip Monex Asian Market Brief milik Monex Investindo Futures, Senin, 22 Januari 2018, IEA yang memprediksi produksi minyak AS akan melewati 10 juta barel per hari dalam waktu dekat membuat harga minyak mentah ditutup turun 0,3 persen di level USD63,51 pada Jumat. Harga saat penulisan: USD63,33.

Harga minyak berpotensi kembali turun di sesi Asia, membidik support di USD62,60 karena kekhawatiran terhadpa tingginya produksi AS. Potensi rentang perdagangan antara USD62,60-USD64,00. EURUSD berakhir turun 0,1 persen di level 1,2221 pada Jumat di tengah aksi ambil untung investor menjelang pertemuan ECB pekan depan. Harga saat penulisan: 1,2247.



EURUSD berpeluang menguat di sesi Asia karena dolar yang sedang tertekan pada berita penutupan Pemerintah AS untuk menguji resisten di 1,2300. Rentang perdagangan potensial antara 1,2200-1,2300. Data penujualan ritel Inggris yang menunjukkan penurunan lebih besar dari perkiraan membuat GBPUSD melemah 0,2 persen di level 1.3860 pada Jumat.



GBPUSD berpotensi untuk bergerak naik di sesi Asia, mengincar resisten di 1,3920 di tengah sentimen pelemahan greenback karena penutupan Pemerintah AS. Potensi rentang antara 1,3840-1,3920. Outlook untuk adanya pengurangan pembelian obligasi lanjutan oleh BoJ telah membuat USDJPY berakhir turun 0,3 persen di level 110,77 pada Jumat.



Sentimen pelemahan dolar karena penutupan Pemerintah AS berpotensi kembali bebani pergerakan USDJPY di sesi Asia, mengincar support di 110,40. Potensi rentang perdagangan potensial 110,40-111,00. Aksi ambil untung setelah mencapai level tertinggi sejak 20 September di 0,8038 membuat AUDUSD berakhir melemah di level 0,7993 (-0,1 persen) pada Jumat.



Sementara itu, AUDUSD berpeluang kembali menguat di sesi Asia, membidik resisten di 0.8040 karena sentimen penurunan nilai dolar usai penutupan Pemerintah AS. Rentang perdagangan potensial antara 0,7960-0,8040.





(ABD)