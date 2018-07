Harga Minyak Perkasa Usai Persediaan AS Jatuh

New York: Harga minyak dunia naik untuk hari kedua berturut-turut pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), setelah data Pemerintah AS menunjukkan persediaan minyak mentah domestik jatuh ke tingkat terendah sejak Februari 2015, mengurangi kekhawatiran kelebihan pasokan yang telah membebani pasar dalam beberapa pekan terakhir.



Mengutip Antara, Kamis, 26 Juli 2018, patokan internasional, minyak mentah Brent untuk pengiriman September, bertambah USD0,49 atau 0,67 persen menjadi menetap di USD73,93 per barel di London ICE Futures Exchange.

Sementara itu, minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September, naik sebanyak USD0,78 atau 1,14 persen menjadi ditutup pada USD69,30 per barel di New York Mercantile Exchange.



Persediaan minyak mentah AS turun 6,1 juta barel dalam seminggu yang berakhir 20 Juli, data Badan Informasi Energi AS (EIA) menunjukkan, menjadi 404,9 juta barel, terendah sejak Februari 2015. Padahal para analis memperkirakan penurunan 2,3 juta barel. Stok minyak mentah di pusat pengiriman Cushing, Oklahoma, turun 1,1 juta barel, EIA mengatakan.







Stok bensin turun 2,3 juta barel, data EIA menunjukkan, dibandingkan dengan ekspektasi para analis dalam jajak pendapat untuk penurunan 713 ribu barel. Sementara itu, stok bensin Midwest AS jatuh ke posisi terendah secara musiman sejak 2015.



"Permintaan produk yang lebih kuat melengkapi laporan yang mendukung, mendorong penarikan yang lumayan untuk stok bensin," kata Direktur Riset Komoditas ClipperData Matt Smith.



Namun, kenaikan harga dibatasi setelah rilis data, karena mayoritas penarikan stok minyak mentah berada di wilayah Pantai Barat, yang juga dikenal sebagai PADD 5. Persediaan di wilayah ini turun paling banyak sejak Desember 2011.



Harga juga didukung oleh laporan Dana Moneter Internasional (IMF) tentang melonjaknya inflasi di Venezuela, menunjukkan kemampuan yang terbatas bagi negara itu untuk meningkatkan produksi minyak, kata Stephen Innes, seorang pedagang di broker OANDA.









(ABD)