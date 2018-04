Tiongkok Kenakan Tarif 25% Produk AS

Beijing: Pemerintah Tiongkok mengenakan tarif sebesar 25 persen terhadap produk-porduk dari Amerika Serikat untuk membalas pengenaan bea masuk 1.300 produk Tiongkok ke AS.



"Pemerintah akan mengenakan tarif 25 persen terhadap 106 produk AS yang terbagi dalam 14 kategori, di antaranya kedelai, otomotif, pesawat penumpang, dan kimia," demikian dikutip dari laman Kementerian Perdagangan Tiongkok (Mofcom), seperti dikutip dari Antara, Kamis, 5 April 2018.

Mofcom menyatakan bahwa pemberlakuan kebijakan baru tersebut tergantung kebijakan AS mengenakan tarif terhadap 1.300 produk buatan Tiongkok, seperti robot industri, mesin, dan farmasi.



Tiongkok juga mengajukan permohonan konsultasi kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan baru AS tersebut.



"Tiongkok tidak ingin perang dagang dengan AS, tapi Tiongkok tidak gentar sedikit pun," kata Wakil Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Shouwen.



Saat ditanya apakah Tiongkok akan membuang obligasi yang diterbitkan AS sebagai bentuk balasan, Wakil Menteri Keuangan Tiongkok Zhu Guangyao menjawab bahwa pihaknya memprioritaskan cadangan devisa dengan menjamin keamanan keuangan.



"Menjaga likuiditas dan mendapatkan profit yang moderat juga harus mengikuti prinsip-prinsip dalam mengambil keputusan cadangan devisa" kata Zhu dikutip China Daily.



Sebelumnya Kementerian Luar Negeri Tiongkok juga mengecam keras kebijakan baru AS tersebut dengan menyatakan bahwa Tiongkok juga mampu membalas aksi serupa.



"Kebijakan AS itu telah merusak hubungan kerja sama ekonomi Tiongkok-AS yang saling menguntungkan. Kebijakan tersebut berpengaruh terhadap perekonomian global," kata juru bicara Kemenlu China Lu Kang dalam temu pers di Beijing, Rabu, 4 April sore.



AS mengeluarkan kebijakan tersebut sebagai upaya menekan Tiongkok agar menyeimbangkan neraca perdagangannya. AS merasa dicurangi oleh Tiongkok yang surplus USD50 miliar per tahun dalam hubungan dagang dengan AS.









(AHL)